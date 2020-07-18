Facebook запустит конкурента YouTube

Стало известно о том, что компания Facebook готовится к запуску внутри своей социальной сети новой платформы, на которой будут размещаться лицензированные музыкальные клипы. Создание такого сервиса является прямым вызовом YouTube, который долгое время занимал лидирующую позицию в сегменте вещания музыкальных роликов.

Согласно имеющимся данным, администраторы Facebook уже связались с владельцами страниц, которые связаны с музыкальными исполнителями, предложив им активировать новый параметр в меню настроек. Благодаря ему публикуемые клипы будут автоматически добавляться на платформу. Сделать это можно до момента запуска платформы на территории США, намеченного на 1 августа. Если же пользователь не активирует настройку самостоятельно, то после старта сервиса Facebook сформирует страницу с клипами автоматически.

Музыкантам не потребуется вручную загружать новые видео или даже предоставлять ссылки на них. Вместо этого предлагается активировать новую настройку, давая тем самым согласие на автоматическое размещение клипов внутри музыкальной платформы. В результате будет формироваться библиотека, состоящая из официальных записей какой-либо группы или исполнителя и клипов с их непосредственным участием. После активации новой функции авторы будут иметь возможность редактирования или удаления своих записей с платформы.

Расширение присутствия Facebook в сегменте музыкальных клипов может стать проблемой для YouTube, на долю которого в 2017 году приходилось 46 % глобального рынка потоковой музыки (исключая Китай). Информация о том, что Facebook ведёт переговоры с крупнейшими лейблами, такими как Universal Media Group, Sony Music и Warner Music Group появилась ещё в прошлом году. Тогда же было сказано, что звукозаписывающие компании заинтересованы в появлении альтернативы YouTube, поскольку считают, что сервис Google недостаточно много платит за использование лицензионного контента.