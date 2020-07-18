ЕС: Результатом Минска должно стать восстановление территориальной целостности Украины

Как известно, к Минску привязаны санкции против РФ, а также под договоренностями стоит подпись страны-агрессора. В этом аспекте зададимся вопросом: какие силы в украинском политикуме выступают за прекращение «Минска» и кто поддерживает Минский процесс в полном объеме:

За Минские соглашения выступает «Европейская Солидарность» П. Порошенко.

Партия «Голос» заявляла, что Украина должна выйти из Минских соглашений.

В «Слуге народа» публично выступили как «против», так и «за» «минские договоренности» Ермака (а это уже не Минск-2 при Порошенко, а кремлевская ловушка Зеленского).

Агент Путина Медведчук (ОПЗЖ) вообще считает, что Украина фактически вышла из Минских соглашений.

«Батькивщина» и аваковский «Нацкорпус» призывали Зеленского отказаться от Минских соглашений и создать некую «украинскую формулу мира».



Минские договоренности остаются единственной основой для мирного урегулирования конфликта на Донбассе с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии РФ против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенного на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

В Евросоюзе отметили, что «как подписант Минских договоренностей» Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнения этих соглашений.



«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить эти обязательства путем конструктивных действий в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата», — говорится в заявлении.

«Мы приветствуем политическую волю и конструктивный подход Украины по урегулированию этого конфликта», — говорится в заявлении.

Также напоминается, что экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, привязаны к полному выполнению Россией Минских договоренностей.

«Мы снова призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, контролирующих поддерживаемые Россией вооруженные формирования», — отмечается в заявлении.