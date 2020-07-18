Эмира Кувейта срочно госпитализировали

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находится в больнице. Как передает Arab News, глава государства госпитализирован для прохождения медицинского обследования.

Никаких подробностей не сообщается. В то же время, по данным СМИ, эмир находится в «добром здравии».

В августе 2019 года власти Кувейта признали, что эмир перенес некую неудачную медицинскую процедуру, из-за которой был госпитализирован. Сообщили об этом лишь после того, как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter написал, что «молится о скорейшем выздоровлении эмира». Никаких подробностей произошедшего не сообщалось.

91-летний Сабах IV — один из старейших глав государств и правительств в мире. Он занимает должность эмира с 29 января 2006 года. Ас-Сабах настаивает на использовании дипломатии для решения проблем региона, в том числе продолжающегося бойкота Катара со стороны его соседей — Доху обвиняют в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах и поддержке терроризма.