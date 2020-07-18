20-летняя фигуристка Екатерина Александровская жестоко покончила с собой

20-летняя чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская трагически погибла в Москве в ночь на 18 июля, — об этом ТАСС накануне сообщил со ссылкой на правоохранительные органы. Тело девушки было обнаружено под окнами ее шестиэтажного дома на улице 1905 года. По предварительной версии следствия, фигуристка покончила с собой.

В квартире Екатерины была найдена предсмертная записка, в которой она написала только одно слово, — «люблю». По словам инсайдеров, Александровская решилась на роковой шаг, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения.

Екатерина Александровская

Источники утверждают, что это не первая попытка суицида Екатерины за последнее время. По словам знакомых чемпионки, Александровская долгое время страдала от затяжной депрессии и обращалась за помощью к психологу, потому что была не в силах разобраться со своими проблемами самостоятельно. Депрессия у Екатерины началась после спортивной травмы, которую она получила в Канаде.

Екатерина Александровская родилась в Москве и до 2011 года выступала в одиночном катании. В 2012-м спортсменка переехала на Украину и перешла в парное катание. В 2016 году Александровская получила предложение представлять Австралию на международных соревнованиях и в том же году сменила спортивное гражданство. В 2017-м году Екатерина в паре с Харли Уиндзором завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров. Кроме того, пара дважды выигрывала чемпионат Австралии.

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор