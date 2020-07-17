Звезды Голливуда почитают на ночь взрослым интересные истории

Звезды Голливуда Киану Ривз и Идрис Эльба примут участие в создании шоу для релаксации от HBO Max. Актеры приглашены в качестве участников проекта «Мир спокойствия», где будут читать истории на ночь для взрослых.

Проект представляет собой киноадаптацию приложения Calm. Каждый из эпизодов проекта, говорится в описании, «успокоит душу и тело» и «перенесет зрителей в царство сна благодаря визуальному ряду, успокаивающей музыке и историям, которые читают известные голоса».

Участниками шоу станут также Николь Кидман, Оскар Айзек, Киллиан Мерфи, Зои Кравиц и другие звезды.