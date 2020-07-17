Звезды без высшего образования

Если вдруг мамка всё еще ругает тебя за плохие оценки, просто скинь ей ссылку на этот материал… и иди делать домашку, потому что талант, конечно, важен, но хорошее образование еще никому не помешало.

Хоакин Феникс

Мало кто знает, но Хоакин Феникс едва окончил девять классов. Все дело в том, что будущий оскароносный актер рос в семье сектантов. Когда ребенок был еще совсем маленьким, семья часто переезжала. Позже мама и папа пристроили детей на съемки в рекламу. С тех пор Хоакин и его брат учились преимущественно дома и посвящали урокам не так много времени. Сейчас Феникс зарабатывает по несколько миллионов долларов за проект. За роль в фильме «Джокер», который принес Хоакину «Оскар», он получил $4,5 млн. Большую часть денег актер тратит на благотворительность.

Николь Кидман

Николь Кидман была прилежной ученицей. Однако будущей звезде пришлось бросить школу, когда у ее матери обнаружили рак. За женщиной некому было ухаживать, кроме красавицы-дочки, поэтому девочке пришлось пожертвовать образованием ради семьи. Николь пришлось подрабатывать массажисткой, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Примерно в то же время она стала сниматься в кино и появляться на ТВ. Громкий успех к ней пришел после выхода картины «Мертвый штиль» в 1989 году.

Квентин Тарантино

Квентин Тарантино бросил в школу в 15 лет. Его мать дала добро на это с одним условием: сын должен был обязательно найти работу. Будущий режиссер сдержал обещание: он устроился билетером в местный кинозал в Торрансе и пошел учиться на курсы актерского мастерства Джеймса Беста. Спустя несколько лет Квентин начал трудиться в видеопрокате, где и развивалось его режиссерское видение. По оценкам экспертов, состояние Тарантино на 2019 год оценивалось в 120 миллионов долларов. И это еще не предел.

Гарри Стайлс

Когда Гарри было 16, он принял участие в популярном проекте The X Factor. Спустя некоторое время молодой человек стал частью One Direction и начал активно гастролировать. Начинающему артисту было попросту не до учебы, поэтому школу он так и не окончил. Стайлс сделал ставку на музыку и не прогадал. Только за прошлый год этот красавчик заработал 12 миллионов фунтов (около 1 миллиарда рублей). Это ли не успех?

Амансио Ортега

Основатель группы компаний Inditex бросил школу в 12 лет. Амансио Ортега родился в бедной многодетной семье. У него было трудное детство, поэтому с ранних лет мальчик думал только о том, как помочь своим близким вырваться из нищеты. «Я помню, как однажды днём после школы я пошёл с матерью за едой. Я был совсем маленьким, и она встречала меня у школы. Потом очень часто мы шли за покупками. Магазин, в который мы ходили, был одним из тех больших продовольственных магазинов с таким высоким прилавком, настолько высоким, что на самом деле я не видел, кто разговаривал с матерью, но слышал мужской голос, который произнёс то, что я пронёс в себе сквозь время и никогда не забываю: “Джозефа, мне очень жаль, но я больше не могу продавать тебе товары в долг”. Я испытал шок. Мне было всего 12», – вспоминал миллиардер позже. Его первой должностью стала позиция ассистента в магазине-ателье. Позже они с братом основали свою первую компанию. «Мы открыли счёт на 2500 песет (меньше 20 евро сегодня). Моя сводная сестра, умевшая шить, и моя первая жена, Розалия, делали знаменитые стёганые халаты, очень модные в то время», – рассказывал Ортега в интервью. Сейчас он и члены его семьи – одни из самых богатых людей на планете.

Jay-Z

«У меня нет диплома средней школы или диплома колледжа, но все же для того, чтобы вы смогли нормально формулировать свои мысли, вам надо учиться», – отметил Jay-Z во время одной из конференций. По словам артиста, он учился в школе «Трентон» в Нью-Джерси, однако бросил ее ради работы в бакалейной лавке. Позже ради легких денег Шон (настоящее имя артиста. – Прим. ред.) стал торговать наркотиками, однако вовремя остепенился и решил начать новую жизнь. В настоящее время он – единственный миллиардер среди хип-хоп-артистов.

Рианна

В 16 лет Рианна бросила школу на Барбадосе ради контракта с Def Jam Recordings. Одноклассники звезды рассказали, что Рири неплохо училась, но при первой же возможности выбрала карьеру. И это понятно: будущая артистка росла в бедной семье. Долгое время она продавала одежду на рынке в небольшом городке, и когда ей предложили переехать в Соединенные Штаты не раздумывая согласилась. Теперь Рианна – одна из самых популярных артисток современности, и ее семья может ею гордиться.

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