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ВРУ приняла изменения в Избирательный кодекс Украины. Было внесено почти 4 тысячи правок

Украинский парламент одобрил законопроект, который вносит изменения в Избирательный кодекс. Трансляцию заседания в четверг, 16 июля, вел украинский телеканал.

За документ проголосовали 308 народных депутатов. В нем содержалось почти 4 тысячи правок в избирательное законодательство, но поддержали далеко не все.

Принятый закон меняет формат бюллетеня для выборов. Его сделают более понятным для избирателя.

Также для кандидатов на местных выборах в девять раз снизили сумму залога.

Самовыдвиженцы могут баллотироваться в населенных пунктах, где не более 10 тысяч жителей. В городах с большим населением будет действовать пропорциональная система с открытыми списками, выдвигаться можно только от партии или ее ячейки.

 

17 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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