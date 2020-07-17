В том ,что Бужанский предложил антиукраинский закон виноват…Порошенко. Версия от «слуг народа»

III сессия Верховной Рады – закрыта. Закон «слуги народа» Максима Бужанского не проголосовали. ЗЕкоманда испугалась митинга под Верховной Радой, а сторонники Зеленского уже разгоняют новость, что Закон о языке ,принятый при Порошенко, изначально плохой и этим воспользовались пророссийские политики руками Бужанского на радость самому Порошенко. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.

Он отмечает, все в том утверждении хорошо, кроме одного – Бужанский нардеп от «Слуги народа», то есть получается так, что Порошенко подыграли сами «слуги». Это само по себе уже смешно, а реальность такова.

Если «слуги» действительно не желают стелиться перед Москвой, то, что тогда в их рядах делают Бужанский, Дубинский, Устенко и тому подобные? Еще больше удивляет, почему пророссийскому Бужанскому подыграли Корниенко и Разумков, которые продвинули закон Бужанского на голосование?