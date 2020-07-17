В Индии военным и полицейским запретили пользоваться Facebook

В Индии сотрудникам Министерства внутренних дел запретили пользоваться Facebook. Как говорится в директиве ведомства, запрет распространен на все структуры министерства, так как они тесно контактируют с вооруженными силами.

С 15 июля все полицейские и военнослужащие Индии должны удалить свои учетные записи в Facebook под угрозой наказания.

В тексте директивы отмечено, что «Индия должна иметь свои собственные приложения, как Facebook или Instagram, к которым никакая иностранная держава не должна иметь доступ». Над созданием индийских аналогов приложений уже работают индийские специалисты.

Ранее сообщалось, что шпионы якобы задействовали Facebook для получения секретных сведений от индийских солдат.