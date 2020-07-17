Разумков ответил на вопрос по поводу возможности федерализации Украины Украинский производитель кормов для животных открыл свой первый завод в Европе » Сын знаменитого Дэвида Кроненберга снял свой второй скандальный фильм Главная героиня фильма — агент некой корпорации, которая «захватывает» тела других людей с помощью специальной технологии, заставляя их совершать убийства и помогать компании. Однако работа начинает всё сильнее сказываться на её психическом состоянии — и очередной «заказ» идёт не по плану. Possessor («Обладатель») — это вторая полнометражная картина Брэндона Кроненберга, сына режиссёра Дэвида Кроненберга, известного по «Экзистенции», «Видеодрому» и «Мухе». Предыдущая работа Брэндона, «Антивирус», вышла в 2012 году и участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Главные роли в научно-фантастическом триллере исполнили Андреа Райсборо («Мэнди», «Обливион»), Шон Бин («Властелин колец»), Дженнифер Джейсон Ли («Экзистенция», «Омерзительная восьмёрка») и Кристофер Эбботт («Оно приходит ночью», «Человек на Луне»). Премьера Possessor состоялась в январе на кинофестивале «Сандэнс». Фильм собираются выпустить до конца года.

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