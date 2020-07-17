Странные пункты из райдеров знаменитостей

Райдеры нужны артистам для того, чтобы чувствовать себя комфортно во время гастролей. Требования у всех разные. Одним звездам достаточно более-менее чистой гримерки и фастфуда, другие же предъявляют требования, от которых организаторы хватаются за голову.

Вот самые странные пункты из райдеров селебрити.

Бейонсе



В райдере Бейонсе указано, что в ее гримерке обязательно должны быть специальные алюминиевые трубочки для питья ионизированной воды. Их цена около $900. Напитки для певицы и ее команды должны быть произведены исключительно компанией Pepsi, так как Бейонсе является ее лицом. Кроме того, в райдере сказано, что перед заселением певицы необходимо заменить в ее номере сиденье унитаза на новое и установить температуру воздуха в гримерке 25,5 градуса.

Джастин Тимберлейк



В своем райдере Джастин Тимберлейк настаивает, чтобы все дверные ручки за кулисами и в отеле, где он останавливается, были продезинфицированы. При этом процедуру необходимо повторять каждые два часа. В его списке требований также указано, что ездить в лифте Тимберлейк предпочитает в одиночестве.

Van Halen



В 70-е годы группа Van Halen требовала изъять из упаковок все конфеты M&M’s коричневого цвета. Участники коллектива могли отменить концерт, если находили хотя бы одну коричневую M&M’s за кулисами. Спустя годы вокалист Van Halen Дэвид Ли Рот рассказал, что это условие было выдвинуто в целях безопасности участников группы. Если организатор не выполнял это требование, то и остальные, гораздо более важные, могли быть упущены.

Линдси Лохан



За свое появление на ток-шоу «Пусть говорят» в 2016 году актриса попросила ни много ни мало личную встречу с Владимиром Путиным. Помимо этого среди запросов Лохан значился гонорар $860 000, оплата проживания в отеле «Ритц-Карлтон» и личная охрана. Одним из запретов стало присутствие на шоу бывшего бойфренда Линдси бизнесмена Егора Тарабасова и проведение с ним любого рода интервью в течение года после съемки выпуска.

Игги Поп



Легенда альтернативного рока Игги Поп в своем райдере требует наличия за кулисами двойника американского комика Боба Хоупа. Кроме того, музыканту необходима копия газеты USA Today, «в которой есть статья о людях с ожирением». Поп также переживает за то, чтобы его команда не скучала. Для него важно, чтобы в гримерке была колода карт «на случай, если одна из девушек музыкантов захочет сыграть в стрип-покер».

Принc



Исполнителю хита Purple Rain принадлежит один из самых роскошных и экстравагантных запросов в истории. В 2007 году Принс попросил владельца арены построить для него дом с пятью спальнями недалеко от стадиона O2 в Лондоне. А в райдере артиста 2004-го написано, что «все предметы в гримерке должны быть накрыты прозрачным целлофаном до тех пор, пока артист сам его не снимет. Это абсолютно необходимо».