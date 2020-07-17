В том ,что Бужанский предложил антиукраинский закон виноват…Порошенко. Версия от «слуг народа» Появились не вошедшие в Playboy эротические фото Бузовой » Сорос даст $220 млн афроамериканцам на борьбу с расовой несправедливостью и улучшение их положения Миллиардер Джордж Сорос обещал выделить до $220 млн на борьбу с расовой несправедливостью и улучшение положения афроамериканцев. Об этом заявили в понедельник, 13 июля, в фонде Сороса. По сообщению фондов «Открытое общество», в течение следующих 5 лет они переведут $150 млн организациям, которые «помогли создать и поддерживают движение к расовому равенству». До $70 млн планируется передать на продвижение расовой справедливости, в том числе на городские проекты по созданию «безопасных, здоровых и расово справедливых сообществ», в которых будет «оставлена позади культура криминализации и арестов». Как отмечает Forbes, это не первая инициатива Сороса в поддержку целей движения Black lives matter. Ранее фонды Сороса передали $50 млн на кампанию Американского союза защиты гражданских свобод по сокращению арестов. Годом ранее «Открытое общество» выделило $25 млн государственным организациям, возглавляемым людьми с цветной кожей, и $15 млн на проекты Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. https://jewish.ru/ru/news/articles/193552

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