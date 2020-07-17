Санкции против «Северного потока» поддержали в Конгрессе США

Конгрессмены США поддержали в письме обещанные Госдепом санкции против строительства газопровода «Северный поток».

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США выступили с соответствующим заявлением в четверг, 16 июля. «Мы приветствуем решение Госдепартамента предупредить компании, участвующие в прокладке «Северного потока-2» и «Турецкого потока-2″», — отмечается в документе.

15 июля госсекретарь Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит в проекты, подпадающие под санкции, «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По его словам, в отношении проектов будут действовать ограничительные меры, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности.