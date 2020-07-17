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Россия и Китай пользовались пандемией для распространения слухов и пропаганды

Российская Федерация и Китай воспользовались пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 для распространения своей пропаганды, а ответом на нее может стать исключительно свободная и независимая пресса. Такое заявление  озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Со слов высокопоставленного чиновника, одна из проблем пандемии состоит в том, что различные субъекты пытаются использовать эту ситуацию для распространения пропаганды. В том числе, с целью рассорить союзников по НАТО.

«Нами отмечалось, как Китай и РФ  утверждали, что вирус создали союзные страны – члены НАТО Киберпространство и социальные сети также были использованы для распространения ложных обвинений. НАТО ответило предоставлением фактов. Ответ на пропаганду — не пропаганда. НАТО может многое сделать, но в итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса», — отметил Столтенберг.

Более того, он добавил, что кроме дезинформации Россия во время пандемии смогла нарастить военное присутствие в Ливии. К слову, ранее в Еврокомиссии сообщили том, что Российская Федерация и Китай в период пандемии проводят масштабные кампании по дезинформации.

17 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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