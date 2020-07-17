Приятно вспомнить: Мелани Гриффит поделилась архивными снимками поцелуев с бывшими мужьями

Благодаря режиму самоизоляции у многих людей появилось больше свободного времени, и некоторые наверняка потратили его на домашние дела вроде разбора семейных фотоархивов. Этим явно занялась и 62-летняя Мелани Гриффит — результатом проделанной работы она поделилась с подписчиками.
Актриса отобрала архивные фотографии со своими бывшими мужьями и посвятила каждому из них отдельный пост.
Я и Дон Джонсон в день нашей первой свадьбы, 1976 год. Мне было 18 лет, ему — 25. Первая любовь!
— подписала кадр Мелани.
Мелани Гриффит и Дон ДжонсонНапомним, что встречаться они начали, когда Гриффит было 14 лет: Дон снимался вместе с ее матерью Типпи Хедрен в фильме «Харрадский эксперимент».
В комментариях многие признались, что не влюбиться в Дона было невозможно, а также попросили продолжить показывать фото из архива.
Стив Бауэр и Мелани ГриффитЕще один пост Гриффит посвятила своему второму мужу, актеру Стивену Бауэру. Их свадьба состоялась 8 сентября 1981 года.
Когда Стив и я поженились и были безумно влюблены, 1984 год,
— подписала фото Мелани.
Следующий пост актриса посвятила своему последнему мужу Антонио Бандерасу — снимок был сделан в 2012 году в Марбелье.
Мелани Гриффит и Антонио БандерасMi Amor Antonio,
— написала Мелани.
Мне кажется, он был любовью всей твоей жизни,
— предположил один из комментаторов.
С Антонио Мелани развелась в 2015 году. Актриса также поделилась собственным архивным портретом — на снимке ей 26 лет.
О, я была проблемной. Что это были за деньки, друзья. Мы думали, они никогда не закончатся,
— с ностальгией отметила Гриффит.
Напомним, что как раз в этом возрасте у Мелани начались проблемы с алкоголем и наркотиками. В 1988 году она даже прошла курс реабилитации.
Leave a Reply