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Подписано соглашение о безвизовом режиме еще с одной страной

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с островной страной Гренадой в Карибском море, сообщило Министерство иностранных дел 16 июля.

Положениями соглашения, которое подписали глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Гренады в России Олег Фирер, предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемый деятельности.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

17 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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