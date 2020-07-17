Постаревшая Кэмерон Диас рассказала о материнстве: «Я вступила в лучшую фазу своей жизни» Конгрессмен США пообещал представить законопроект против «российских хакеров» » Подписано соглашение о безвизовом режиме еще с одной страной Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с островной страной Гренадой в Карибском море, сообщило Министерство иностранных дел 16 июля. Положениями соглашения, которое подписали глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Гренады в России Олег Фирер, предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемый деятельности. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

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