Пентагон запустит космическую военную станцию

Подразделение оборонных инноваций (DIU) министерства обороны США заключило с американской компанией Sierra Nevada контракт на разработку необитаемой орбитальной станции, которую на первом этапе можно было бы использовать в качестве космической заправочной станции или склада. Как пишет Breaking Defense, в основу орбитальной станции планируется положить служебно-грузовой модуль Shooting Star, который Sierra Nevada разрабатывает для доставки грузов на Международную космическую станцию.

Американские военные уже долгое время интересуются разработкой различных технических средств, которые бы обеспечивали относительно быструю и дешевую доставку спутников на орбиту и их распределение, а также проведение различных исследований в стратосфере и космическом пространстве. Например, для проведения исследований в области микрогравитации и гиперзвукового движения в интересах ВВС США создается гиперзвуковая ракета-носитель X-60A. В мае 2020 года на орбиту в шестой раз был запущен беспилотный орбитальный космоплан X-37B, помимо прочего, создаваемый в рамках программы многоразовых космических аппаратов.

Заказ на разработку орбитальной станции был заключен с Sierra Nevada по итогам тендера, объявленного в середине прошлого года. Конкурс предполагал разработку концепции орбитальной станции, которую можно было бы использовать для проведения экспериментов и хранения грузов. Согласно списку требований, опубликованному на сайте подразделения, новая станция должна быть пригодна для космического строительства, экспериментов с микрогравитацией, обучения, испытаний, хранения грузов и их транспортировки, «а также для выполнения других функций».

Изначально подразделение оборонных инноваций Пентагона планировало заказать победителю конкурса проектирование и прототипирование небольшой роботизированной орбитальной станции с внутренним объемом 1 кубический метр. Эта станция должна быть пригодна для работы с грузами или полезной нагрузкой массой до 80 килограммов. Бортовой источник питания должен быть способен на длительную электрическую мощность в 1 киловатт. При этом системы связи станции должны обеспечивать обмен данными на скорости не менее 100 килобит в секунду.

На первом этапе орбитальная станция будет размещена на низкой околоземной орбите, однако позднее ее могут переместить на одну из орбит начиная средней околоземной и заканчивая лунной.

Shooting Star является службно-грузовым модулем, пристыковываемым к космоплану Dream Chaser. Он создается по контракту NASA. В рамках соглашения с космическим агентством Dream Chaser должен совершить шесть полетов на МКС в период с 2021 по 2024 год. Модуль Shooting Star представляет собой конструкцию высотой около 4,9 метра. Он рассчитан на перевозку грузов массой до 4,5 тонны. Этот модуль будет использоваться в рамках программы NASA CRS-2 по доставке грузов на Международную космическую станцию.