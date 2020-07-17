Оппозиционные лидеры обьединились в борьбе против Лукашенко

Штабы Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объявили об объединении.

Произошло это по итогам встречи их представителей, которая прошла 16 июля.

Объявлены пять основных принципов предвыборной кампании. Среди них — призыв прийти на выборы 9 августа и проголосовать; обещание освободить политзаключенных, экономических заключенных и право на пересмотр дел в независимых и честных судах; обещание проведения повторных честных выборов после 9 августа 2020-го; информирование избирателей “о необходимости защищать свой голос разными способами”; призыв к участию в инициативах по наблюдению за выборами.

Как известно, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не были зарегистрированы кандидатами в президенты.

Раньше стало известно,что ЦИК Беларуси отказался регистрировать главного конкурента Лукашенко.

Также сообщалось,что Белорусы стали в очередь, чтоб пожаловаться на отказ ЦИК регистрировать соперников