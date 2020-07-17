Новый фильм с Шарлиз Терон может стать трилогией

Джина Принс-Байтвуд, режиссер боевика «Бессмертная гвардия», рассказала, что Netflix планирует превратить фильм в трилогию.

Так как эта лента основана на комиксах, у шоураннеров есть в запасе материал — судьба трилогии будет зависеть от поклонников.

Актёры уже выразили своё согласие на участие в сиквелах и рады раскрыть своих персонажей на экране.

В настоящий момент «Бессмертная гвардия» находится среди лидеров стримингового сервиса и удерживала первое место в течение уикенда. Возможно, трилогии все-таки быть.