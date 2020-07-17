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Новый фильм с Шарлиз Терон может стать трилогией

Новый фильм с Шарлиз Терон может стать трилогией

Джина Принс-Байтвуд, режиссер боевика «Бессмертная гвардия», рассказала, что Netflix планирует превратить фильм в трилогию.

Так как эта лента основана на комиксах, у шоураннеров есть в запасе материал — судьба трилогии будет зависеть от поклонников.

Актёры уже выразили своё согласие на участие в сиквелах и рады раскрыть своих персонажей на экране.

В настоящий момент «Бессмертная гвардия» находится среди лидеров стримингового сервиса и удерживала первое место в течение уикенда. Возможно, трилогии все-таки быть.

17 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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