Названы лучшие игры 2020 года Persona 5 Royal была названа лучшей игрой по итогам первой половины 2020 года. Полный рейтинг 20 лучших игр по версии агрегатора оценок от журналистов и изданий Metacritic опубликован на сайте ресурса. Оригинальная ролевая игра Persona 5 стала доступна для PlayStation 3 и 4 в апреле 2017 года, в конце 2019-го была представлена ее улучшенная версия Royal. В описании игры на сайте агрегатора говорится, что в расширенном издании появились дополнительный контент и несколько новых персонажей. На основании 71 рецензии журналистов Persona 5 Royal получила 95 баллов. The Last of Us Part II, вызвавшая резонанс в соцсетях, оказалась на второй позиции с рейтингом 94 балла. «Этот очень обсуждаемый, только что выпущенный эксклюзив для PS4 является продолжением постапокалиптического приключенческого боевика 2013 года», — уточняется в описании Metacritic. На третьей позиции с рейтингом 93 балла оказался VR-шутер Half-Life: Alyx, вышедший эксклюзивно для гарнитур виртуальной реальности в марте. В топ-20 также вошли такие игровые тайтлы, как Dreams, DOOM Eternal, Monster Train, Desperados III, Lair of the Clockwork God. Замыкает рейтинг стратегия Command & Conquer Remastered Collection, получившая 83 балла.

