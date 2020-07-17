На аукцион выставят машины из фильма «Однажды в Голливуде»

В августе в Лондоне и Лос-Анджелесе пройдет аукцион, на котором распродадут реквизит и костюмы из известных голливудских картин.

В частности, как сообщает Independent, на торгах будут проданы автомобили, на которых ездили герои Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта в фильме «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

Голубой Volkswagen, на котором ездил Брэд Питт, оценивается в 20-30 тыс. долларов. А желтый Cadillac ДиКаприо рассчитывают продать, по меньшей мере, за 45-55 тыс. долларов.

На аукционе также будут выставлены боксерские перчатки Рокки Бальбоа из фильма «Рокки», а еще шлем, который носил герой Тома Круза в фильме 1986 года «Лучший стрелок».

Кроме того, будут проданы модель космического корабля из фильма «Чужой», костюмы Дженнифер Лоуренс из франшизы «Голодные игры», различные предметы из таких картин, как «Тельма и Луиза», «Охотники за привидениями 2», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».