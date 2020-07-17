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Microsoft и Sony планируют выпускать камеры с искусственным интеллектом

Буквально сегодня стало известно, что крупнейшие компании Microsoft и Sony планируют выпускать камеры с искусственным интеллектом. О начале сотрудничества в рамках данной инициативы компании объявили на официальном сайте Microsoft.

Так, в рамках данного партнерства компании намерены интегрировать способности Microsoft Azure и датчика изображения Sony IMX500, который, к слову, представляет из себя первый в мире датчик изображения с внедренным процессором искусственного интеллекта. Японская компания Sony рассчитывает также разработать программу для “умных” камер с использованием возможностей сервисов IoT, которые представлены в Microsoft Azure. Предполагается, что благодаря такому объединению возможности видеоаналитики для корпоративных клиентов будут расширены.

”Благодаря этому партнерству мы объединяем опыт Microsoft в предоставлении надежных решений для ИИ и аналитики корпоративного уровня с устоявшимся лидерством Sony на рынке датчиков изображения, чтобы помочь открыть новые возможности для наших общих клиентов и партнеров”, — поделились представители компаний.

Отмечается, что камеры с искусственным интеллектом могут быть востребованы во многих сферах. Так, розничные продавцы, вооружившись ими, смогут с удобством определять, когда именно необходимо пополнить запасы товаров, тогда как производители получат возможность анализировать опасности на производстве в режиме реального времени.

17 июля, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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