Кто был настоящим автором книг Леонида Брежнева

Трилогию Генерального секретаря ЦК КПСС издавали такими тиражами, что не снилось даже самым популярным современным изданиям. Книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение» можно было найти в любой библиотеке не только Советского Союза, но и дружественных социалистических стран. Леонид Брежнев за свой литературный труд получил Ленинскую премию. Но даже в то время было понятно, что настоящим автором книг был кто-то другой.

Самый награждаемый человек в мире



Леонид Ильич к концу жизни стал необыкновенно сентиментален. Советские граждане, наблюдая у телевизионных экранов очередную церемонию награждения генсека, нередко могли видеть, как по щекам Леонида Брежнева катятся настоящие искренние слёзы благодарности. Леонида Ильича щедро одаривали наградами не только в Советском Союзе, но и в соцстранах, с которыми дружил СССР. Перед тем, как родилась идея написания мемуаров советского вождя, в его окружении стали замечать: генсек очень часто стал предаваться воспоминаниям о своей жизни. Часто рассказывал о детстве, о людях, с которыми ему довелось встретиться на фронтах Великой Отечественной войны, о периоде восстановления страны.



Леонид Брежнев и Константин Черненко. / Фото: www.lkprf.ru Тогда и появилась мысль у соратника генсека Константина Черненко систематизировать воспоминания первого лица государства, оформить их литературно и издать в виде книг. Вручение литературной премии не было основной целью написания книг. Во главу угла партийные идеологи поставили поднятие престижа и укрепление авторитета главы государства, чье здоровье в последние годы слишком пошатнулось. Однако писать воспоминания должен был не сам Леонид Ильич, а профессиональные журналисты. При этом общаться «литературным неграм» с генсеком практически не доводилось.



Леонид Брежнев и Леонид Замятин. / Фото: www.visualrian.ru Леонид Замятин, занимавший в то время пост генерального директора ИТАР-ТАСС, должен был сформировать команду писателей, предупредив каждого, что его авторство нигде не будет упомянуто. Впрочем, тогда авторы ещё не знали, что никакие материальные дивиденды им за труд тоже не положены. Леонид Замятин, вспоминая о том дне, когда его вызвали к генсеку, говорил о том, что сам Леонид Ильич просил лишь увековечить память солдат, которые погибли во время обороны Малой земли. Вероятно, идея опубликовать материалы о подвиге солдат в виде воспоминаний самого Брежнева, появилась несколько позже. Леонид Замятин и его заместитель Виталий Игнатенко лично подбирали команду авторов для создания литературного шедевра от имени Леонида Ильича Брежнева.

Литературная команда



Александр Мурзин, предполагаемый автор «Целины». / Фото: www.traditio.wiki В результате строгого отбора в команду по написанию воспоминаний Генерального секретаря вошли довольно известные журналисты советского времени. Так, «Целину» писал Александр Мурзин, который служил в газете «Правда» и специализировался на материалах по сельскому хозяйству. «Малая земля» принадлежала перу Аркадия Сахнина, журналиста «Известий». Сам Аркадий Сахнин категорически отрицал своё участие в написании воспоминаний генсека и даже грозился подать в суд на тех, кто об этом говорит.



Аркадий Сахнин, предполагаемый автор «Малой земли». / Фото: www.7lafa.com «Возрождение» родилось благодаря Анатолию Аграновскому, носившему в советские времена неофициальное звание «журналиста номер один». На Аграновского была возложена также и функция окончательной обработки всей трилогии.



Анатолий Аграновский, предполагаемый автор «Возрождения». / Фото: www.lenta.ru Впрочем, во всех источниках о настоящих авторах трилогии Леонида Брежнева предусмотрительно применяют слово «предполагаемый», так как документального подтверждения факту написания книг генерального секретаря другими людьми нет. Есть лишь воспоминания людей, собиравших команду или слова тех, кто работал над текстом.

Другие воспоминания



Бытует мнение, что должна была увидеть свет ещё одна книга Брежнева, в которой бы описывалась его деятельность на посту Генерального секретаря. Однако тяжёлая болезнь, а затем и смерть не позволили этим планам осуществиться. Воспоминания о детстве Брежнева, его студенческих годах и начале трудовой деятельности были опубликованы в журнале «Новый мир» ещё при жизни Леонида Ильича. После смерти Брежнева увидели свет ещё три части воспоминаний генсека. Все они позже были изданы в виде одной книги, куда вошла и известная трилогия.



Владимир Губарев, автор «Космического Октября». / Фото: www.lenta.ru Установленным является тот факт, что очерк «Космический октябрь» вышел из-под пера самого известного на тот момент журналиста, освещающего космическую тематику в советской прессе – Владимира Губарева. Журналист тогда приступил к работе с огромным воодушевлением. Он надеялся, что его произведение, написанное под фамилией первого лица Советского государства, позволит ему честно рассказать о героях космонавтики. Однако все, что тогдашний министр обороны Дмитрий Устинов счёл государственной тайной, было нещадно вырезано. В результате в окончательной версии текста было множество недомолвок и неточностей из-за отсутствия части текста. После смерти Леонида Брежнева интерес к литературному творчеству генсека очень быстро угас, большинство его книг были отправлены в макулатуру.