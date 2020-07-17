Конгрессмен США пообещал представить законопроект против «российских хакеров»

В ближайшее время в палату представителей Конгресса США поступит на рассмотрение законопроект против «российских хакеров», заявил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти. По его словам, Москва пытается помешать Вашингтону бороться с коронавирусом.

Как написал Маккарти на своей странице в Twitter, «злонамеренные действия» российских властей «не должны остаться без ответа», поэтому вскоре он представит на рассмотрение Конгресса соответствующий законопроект. При этом он добавил ссылку на публикацию издания The Washington Times о попытках хакеров получить доступ к разработкам вакцины против коронавируса.

Ранее о том, что хакеры из РФ под руководством спецслужб якобы пытались украсть сведения о разработке вакцины против коронавируса в Британии, Канаде и США, сообщил Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC). В Кремле назвали обвинения неприемлемыми.