«  
  »

Компания-парнер Коломойского заплатит «Укроборонпрому» 8,3 млн долларов

Государственная акционерная холдинговая компания «Артем», входящая в состав ГК «Укроборонпром», выиграла арбитражный процесс у американской компании Gray Fox, которая не выполнила контракт на изготовление и поставку линии для серийного производства корпусов крупнокалиберных снарядов на предприятии.

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома». Коллегия арбитров Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты полностью удовлетворила исковые требования «Артема» и постановила взыскать с компании Gray Fox в пользу завода сумму в размере $8,3 млн, полученную в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом.

Отмечается, что украинское предприятие сейчас принимает меры для выполнения указанного арбитражного решения на территории США. В марте 2018 завод «Артем» заключил контракт в рамках государственного оборонного заказа с американской компанией Gray Fox на поставку стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

В мае 2018-го «Артем» заплатил поставщику предоплату — $ 8,3 млн, но за год оборудование на завод так и не было поставлено, а линия не построена.

Зато американская компания изначально пыталась заменить объем и стоимость оборудования для линии, подвинуть сроки поставок, а ближе к завершению контракта ее представители вообще перестали выходить на связь и предоставлять информацию по запросам завода.

 

17 июля, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, США, Украина, Экономика ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  