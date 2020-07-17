Компания-парнер Коломойского заплатит «Укроборонпрому» 8,3 млн долларов

Государственная акционерная холдинговая компания «Артем», входящая в состав ГК «Укроборонпром», выиграла арбитражный процесс у американской компании Gray Fox, которая не выполнила контракт на изготовление и поставку линии для серийного производства корпусов крупнокалиберных снарядов на предприятии.

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома». Коллегия арбитров Арбитражного Института Стокгольмской Торговой Палаты полностью удовлетворила исковые требования «Артема» и постановила взыскать с компании Gray Fox в пользу завода сумму в размере $8,3 млн, полученную в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом.

Отмечается, что украинское предприятие сейчас принимает меры для выполнения указанного арбитражного решения на территории США. В марте 2018 завод «Артем» заключил контракт в рамках государственного оборонного заказа с американской компанией Gray Fox на поставку стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

В мае 2018-го «Артем» заплатил поставщику предоплату — $ 8,3 млн, но за год оборудование на завод так и не было поставлено, а линия не построена.

Зато американская компания изначально пыталась заменить объем и стоимость оборудования для линии, подвинуть сроки поставок, а ближе к завершению контракта ее представители вообще перестали выходить на связь и предоставлять информацию по запросам завода.