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Как в свои 70 лет выглядит Наталья Варлей

Не пересчитать сколько раз каждый из нас видел «Кавказскую пленницу», ведь, несмотря на то, что фильму уже несколько десятков лет, он до сих пор вызывает интерес при просмотре, а вместе с ним и легкую примесь приятной ностальгии. И, несомненно, каждый знает Наталью Варлей, исполнительницу одной из ключевых ролей кинокартины. «Спортсменка, комсомолка и просто красавица!» .

В Наталью были влюблены в советские времена сотни мужчин, а женщины хотели такую же стройную фигуру как у нее и делали похожие прически. Летом этого года знаменитой актрисе исполнилось 70 лет и то, как она выглядит сейчас – впечатляет.

Наталья все реже посещает публичные места, не любит светиться перед камерой, но при этом выглядит потрясающе для своих лет. Изредка она появляется на совместных фото с другими знаменитостями и зачастую это сразу порождает радостные комментарии о том, что актриса решила не стареть, или же что совсем не изменилась за последние годы.

И как удалось узнать, Наталья Варлей придерживается целой череды правил, благодаря которым и выглядит так прекрасно. Во-первых, у нее есть четкое расписание, она встает в 07:00 утра, а ложится не позже 23:00.

Утро известной актрисы начинается с принятия контрастного душа, а после обязательная зарядка. По словам подруг Натальи, новости она не смотрит, журналы не читает, ведь они ее не интересуют. Все чаще Наталья посещает разные монастыри и ведет закрытый образ жизни, не желая быть медийным лицом.

Также она чутко ухаживает за своими волосами и рассказывает, что моет их каждый день. Однако главной причиной ее нынешнего вида, Наталья называет своих детей, которые ее всегда и во всем поддерживают.

17 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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