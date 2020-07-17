Хакеры научились удаленно сжигать смартфоны

Злоумышленники научились удаленно взламывать и поджигать зарядные устройства телефонов. Об этом сообщает издание cnTechPost со ссылкой на исследование Tencent Security Xuanwu Lab.

Названная специалистами уязвимость получила название BadPower. С помощью нее хакеры могут удаленно подключится практически к любому смартфону, поддерживающему быструю зарядку, обойдя программную защиту девайса. В отличие от многих других уязвимостей, BadPower связана не с кражей персональных данных, а с физической атакой на телефон. Злоумышленники могут атаковать находящийся на зарядке аппарат и вызвать подачу избыточной мощности на аккумулятор. В результате чего может произойти перегрев и возгорание смартфона.

Специалисты протестировали 35 зарядных устройств с поддержкой быстрой зарядки восьми разных брендов и выяснили, что уязвимости подвержены 18 аксессуаров. Для защиты от BadPower эксперты рекомендовали регулярно обновлять программное обеспечение смартфонов и, по возможности, не использовать чужие зарядные устройства.