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Хакеры научились удаленно сжигать смартфоны

Злоумышленники научились удаленно взламывать и поджигать зарядные устройства телефонов. Об этом сообщает издание cnTechPost со ссылкой на исследование Tencent Security Xuanwu Lab.

Названная специалистами уязвимость получила название BadPower. С помощью нее хакеры могут удаленно подключится практически к любому смартфону, поддерживающему быструю зарядку, обойдя программную защиту девайса. В отличие от многих других уязвимостей, BadPower связана не с кражей персональных данных, а с физической атакой на телефон. Злоумышленники могут атаковать находящийся на зарядке аппарат и вызвать подачу избыточной мощности на аккумулятор. В результате чего может произойти перегрев и возгорание смартфона.

Специалисты протестировали 35 зарядных устройств с поддержкой быстрой зарядки восьми разных брендов и выяснили, что уязвимости подвержены 18 аксессуаров. Для защиты от BadPower эксперты рекомендовали регулярно обновлять программное обеспечение смартфонов и, по возможности, не использовать чужие зарядные устройства.

17 июля, 2020 | Category: Мир, Новости, США ﻿
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