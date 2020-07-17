Германия обвинила Россию в агрессии и пренебрежении правом других стран

Россия отстаивает свои интересы «очень агрессивно». Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Zeit.

«При сомнительных обстоятельствах РФ пренебрегает правом других стран на самоопределение, что несовместимо с послевоенным порядком », — добавила она.

По словам министра, Германия должна донести до Москвы ясную позицию об обороноспособности страны и ее способности защитить себя в случае необходимости.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявляла, что намерена использовать председательство Германии в ЕС, чтобы провести совместный анализ угроз со стороны России.