Есть ли шанс у Ирины Верещук получить должность мэра Киева

Вчера вечером «слуга» Ирина Верещук выиграла праймериз за право баллотироваться в мэры Киева под брендом «Слуга народа». Стало ли это сюрпризом? Нет.

Ирина Верещук — единственная из пяти участников праймериз, имевшая опыт управления городом. Правда, маленьким — Рава-Русской на Львовщине. Но, видимо, не это стало ключевой причиной ее избрания.

Пока конкуренты Ирины, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Александр Качура, записывали видосики, как они любят Киев и собираются его спасать от нынешнего мэра Виталия Кличко, победительница кастинга сделала одну крайне важную для своего будущего вещь — в эфире ток-шоу обвинила Петра Порошенко в том, что 12 июня 2014 года он якобы поздравил Владимира Путина с Днем России.

Когда Порошенко уличил ее во лжи (информация о поздравления была размещена на сайте Кремля и уже оттуда распространена рядом украинских СМИ), Верещук вступила с ним в спор. Далее в течение нескольких дней в медиа длился резонанс от этого события, и депутат своими комментариями поддерживала тему.

Насколько высоки шансы Верещук на победу над Кличко? Скажем так, штабу действующего мэра стоит пересмотреть планы относительно легкой избирательной прогулки. То, что Ирина станет его главной конкуренткой, понятно. Однако нет сомнения, что мэрство Верещук является конечной целью ее баллотирования. По крайней мере, в мыслях технологов власти. Скорее речь идет о выходе во второй тур с Кличко, а там уже как получится.

Но основное — приведение в Киевсовет многочисленной «зеленой» фракции. А дальше или коалиция с УДАРом Кличко в случае его избрания на еще один срок, или коалиция против Кличко с участием «Победы Пальчевского», ОПЗЖ и еще нескольких мелких проектов, с помощью которых в горсовет приведут нужных власти людей.

Цель этой схемы — чтобы не состоялась коалиция Кличко с партией Порошенко. Для этого на выборах и будет использована технология снижения поддержки «ЕС» с помощью атак на нее и ее лидера.

Будут ли воевать заодно с Кличко и его политпроектом? Вопрос интересный: с одной стороны, критика мэра — ключевой элемент пиара претендентов на его кресло, с другой — нельзя перегнуть палку, лучше сразу показать, что видят мэрскую партию союзником и поэтому заинтересованы, чтобы избиратели «ЕС» перетекали в УДАР.