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Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, собравшего миллионы фунтов для борьбы с Covid-19

Она сделала это. Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, собравшего миллионы фунтов для борьбы с Covid-19

Том Мур,Елизавета II,рыцарь

Церемония прошла в Винздорском замке 17 июля. На ней присутствовали дочь Мура, его зять и внучка. Sky News называет событие «беспрецедентным», поскольку многие другие мероприятия с участием королевы в июне и июле отложили из-за коронавируса, но для ветерана сделали исключение

17 июля, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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