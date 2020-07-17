Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, собравшего миллионы фунтов для борьбы с Covid-19
Она сделала это. Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, собравшего миллионы фунтов для борьбы с Covid-19
Церемония прошла в Винздорском замке 17 июля. На ней присутствовали дочь Мура, его зять и внучка. Sky News называет событие «беспрецедентным», поскольку многие другие мероприятия с участием королевы в июне и июле отложили из-за коронавируса, но для ветерана сделали исключение
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