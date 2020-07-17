Джим Керри рассказал, о разрыве с какой актрисой до сих пор жалеет и страдает

Известный 58-летний американский актер Джим Керри признался, что до сих пор жалеет о разрыве с одной из бывших девушек.

Оказалось, что Джим время от времени вспоминает отношения с коллегой, также известной актрисой Рене Зеллвегер.

Известно, что пара была вместе в течение года в начале 2000-х. Вместе они снимались в американской комедии «Я, снова я и Ирэн».

«Она действительно была для меня особенной, очень особенной, любовью всей моей жизни», — откровенно рассказал Керри.

Более подробно о своих отношениях с селебрити он рассказал в автобиографии “Memoirs and Misinformation”.

Также актер добавил, что всегда тепло вспоминает всех женщин, с кем когда-либо имел отношения.

«Я ценю людей, которые были в моей судьбе, и то добро, которое они привнесли в мою жизнь», — поделился актер.

Стоит отметить, что Джим был женат дважды, у него также были многочисленные романы с моделями и актрисами. Один из романов актера закончился трагически: в 2015 году он расстался со своей девушкой Катриной Уайт, а неделю спустя она покончила жизнь самоубийством.