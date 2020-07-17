Дакота Джонсон объявила себя бисексуалкой

На днях юзеры наткнулись на интервью американской актрисы Дакоты Джонсон 2017 года, в котором она прямо намекает на свою любовь к мужчинам и женщинам. Эта новость изрядно всколыхнула сеть, и вот что известно о сексуальных предпочтениях звезды фильма «50 оттенков серого».

Так, 30-летняя знаменитость случайно призналась в разговоре с журналистом издания Vogue, что ее привлекают женщины. Более того, Дакота предположила, что может быть бисексуалкой.

По словам красавицы, у нее был период, когда она всерьез задумалась над тем, что девушки нравятся ей больше, чем просто как подруги.

Джонсон поделилась, что имела опыт влюбленности в женщину, и это было очень интересно для нее. Однако, вдаваться в подробности она не стала.

Такое открытие о себе девушка сделала после разрыва двухлетних отношений с манекенщиком Мэттью Хиттом. Тогда актриса сосредоточилась на изучении собственной бисексуальности.

Чем именно кончились эти уроки самопознания — Дакота не уточнила. В ее «оправдание» скажем, что в прессе никогда не появлялись материалы о романе звезды с какой-либо красавицей.

Сейчас Джонсон счастлива в отношениях с 43-летним фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, которого отнюдь не смущает прошлое возлюбленной.