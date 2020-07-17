Boeing испытал группу ударных беспилотников в полностью автономном режиме

Австралийское подразделение американского авиастроительного концерна Boeing испытало группу из трех беспилотных летательных аппаратов в полностью автономном режиме. Как пишет Jane’s, целью испытаний была проверка системы управления полетными заданиями для беспилотных аппаратов. Испытания признаны успешными.

Сегодня Boeing занимается разработкой нескольких автономных роботизированных авиационных систем, которые могли бы действовать в одиночку, в группе или совместно с пилотируемыми самолетами. Создание системы управления полетными заданиями для беспилотников ведется в рамках проекта ASPT, предполагающего создание бортового оборудования, под контролем которого аппараты могли бы самостоятельно выполнять поставленные задачи без участия оператора.

Испытания системы управления полетными заданиями прошли на полигоне в Таре в австралийском Квинсленде. Под управлением системы три аппарата без какого-либо участия оператора выполнили взлет, пролетели по заданному маршруту на скорости около 200 километров в час, объединившись в группу и составив несколько формаций, затем вышли из группы и совершили полностью автоматическую посадку. Другие подробности об испытаниях Boeing пока не раскрывает.