Арабские Эмираты летят на Марс

Автоматический спутник Марса весом 1,3 тонны будет запущен в ближайшие дни американской ракетой H-2A с японского космодрома Танегасима. Он предназначен для исследования марсианской атмосферы и климата.

Зонд под названием Hope («Надежда») должен проделать путь в 500 миллионов километров и достичь Красной планеты в феврале 2021 года, когда будет отмечаться 50-летие образования ОАЭ.

Точное время старта будет определено в зависимости от погоды. Он уже дважды откладывался.

До конца июля на Марс должны отправиться еще два космических автомата, американский и китайский. Оба несут на борту марсоходы.

Миссия надежды и развития

Объединенные Арабские Эмираты обладают ограниченным опытом создания космических кораблей, но решительно взялись за дело, которое пока удавалось только США, России, Евросоюзу и Индии.

Инженеры из ОАЭ, подготовленные американскими экспертами, разработали и построили сложнейший зонд за шесть лет.

Ученые надеются, что он поможет лучше понять, как и почему Марс лишился большей части своей атмосферы и воды.

Его значение не ограничивается наукой. Ожидается, что «Надежда» вдохновит молодежь в Эмиратах и во всем арабском мире заняться точными науками.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Душой и публичным лицом проекта является министр высоких технологий Сара аль-Амири

Это один из многочисленных проектов, демонстрирующих желание страны уйти от нефтегазовой зависимости и связать свое будущее с высокими технологиями.

В сентябре-октябре прошлого года военный летчик Хаззаа аль-Мансури слетал на российском «Союзе» на МКС, став первым гражданином ОАЭ и третьим представителем арабского мира, побывавшим в космосе.

Душой и публичным лицом проекта является министр высоких технологий Сара аль-Амири, стремящаяся увлечь всех своей страстью к космосу. Свою карьеру она начала должности компьютерного инженера в Центре космических исследований имени Мохаммеда бин Рашида в Дубае.

«Меня завораживает громадность космоса и сложность его изучения и понимания», — сказала она Би-би-си.

Примечательно, что 34% сотрудников, работающих в проекте «Надежда» — женщины. «Еще важнее, что мы добились паритета в руководящем звене проекта и среди заместителей его главы», — говорит министр.

На данный момент половина всех полетов к Марсу окончилась неудачно

«Я волнуюсь больше, чем кто-либо. В проект вложено шесть с половиной лет труда», — говорит Сара аль-Амири.

Руководитель проекта Омран Шараф признает, что неудача возможна, но уверен, что пробовать нужно.

«Это исследовательская миссия, и да, провал — один из вариантов, — заявил он Би-би-си. — Но отказаться от прогресса нации для нас не вариант. Главное — возможности и знания, которые страна приобретет, работая над этим проектом».

В партнерстве с Америкой

Правительство ОАЭ поставило задачу построить собственный космический аппарат, а не купить его в готовом виде у какой-нибудь большой иностранной корпорации.

Правда, работа велась в партнерстве с американскими университетами, обладающими необходимым опытом.

Зонд в основном строился в Лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо, но значительная часть работы была проведена в Центре космических исследований в Дубае.

Старший инженер лаборатории Университета Колорадо Брет Лэндин считает, что в следующий раз коллеги способны справиться сами.

«Можно на словах рассказать человеку, как ездить на велосипеде, но пока не попробуешь, не поймешь, что к чему, — говорит он. — То же самое с космическим кораблем. Я могу объяснить, как заправлять его, но пока не наденешь защитный костюм и сам не перекачаешь 800 килограммов взрывоопасного топлива из резервуара в корабельные баки, не научишься. Их инженеры-двигателисты проделали это и теперь знают, что делать в следующий раз».

Чем «Надежда» займется на Марсе?

Организаторы проекта с самого начала решили, что летят на Марс не за тем, чтобы повторять то, что уже делали другие. Они обратились в аналитическую группу НАСА по Марсу с запросом: что полезного может сделать «Надежда», исходя из нынешнего уровня знаний?

Рекомендации НАСА в основном и легли в основу исследовательской программы зонда.

Его приборы должны изучить циркуляцию вертикальных воздушных потоков в атмосфере Марса во все времена марсианских суток и все времена года, поведение пыли в верхних слоях атмосферы, сильно влияющей на температуру планеты, и предполагаемую роль свободных атомов кислорода и водорода в постепенном исчезновении марсианской атмосферы под влиянием солнечной радиации.

Это должно также пролить свет на причины почти полного исчезновения воды, которая в ранний период существования Марса там имелась.

«Надежда» будет собирать данные с орбиты, практически совпадающей с плоскостью марсианского экватора, на расстоянии от 22 до 44 тыс. километров от поверхности планеты.

«Благодаря такому выбору мы сможем, например, парить над Олимпом [потухший вулкан, высочайшая гора в Солнечной системе] в разное время марсианских суток. В другом случае, Марс будет вращаться под нами», — объясняет научный руководитель проекта «Надежда» Дэвид Брейн из Университета штата Колорадо.

«Мы получим полный набор снимков поверхности Марса, сделанных через разные фильтры, будем как бы рассматривать его через разные защитные очки», — добавил он.

https://www.bbc.com/