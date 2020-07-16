Звезде сериала «Великолепный век» грозит 13 лет тюрьмы

Полгода назад звезду сериала «Великолепный век» Аднана Коча приговорили к 17 годам тюрьмы. Теперь лишение свободы грозит его коллеге. Актера Озана Гювена, известного по роли Рустем-паши в сериале «Великолепный век», могут приговорить к 13 годам лишения свободы.

В данный момент Стамбульская прокуратура добивается тюремного заключения для известного турецкого актера, который обвиняется в избиении своей девушки Дениз Булусуз. В обвинительном заключении, поданному по делу о домашнем насилии, говорится, что Гювен обвиняется в «оскорблении», «причинении умышленного телесного повреждения» и «лишении свободы».

В случае признания вины актера он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 13,5 лет.

«Судебно-медицинское заключение Дениз Булусуз было принято во внимание. Дело не ограничивается только телесными повреждениями», – говорится в обвинительном заключении прокурора.