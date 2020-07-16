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Звезда Marvel Том Хиддлстон и его девушка стали жить вместе

Звезда Marvel Том Хиддлстон и его девушка стали жить вместе

Заве Эштон и Том Хиддлстон невероятно сблизились за время карантина.

Еще один голливудский красавец прощается с холостяцкой жизнью. 39-летний британец Том Хиддлстон, который играет Локи в киновселенной Marvel, начал жить вместе со своей девушкой, 35-летней актрисой Зави Эштон. По крайней мере так говорят инсайдеры.

Парочка познакомилась во время работы над спектаклем «Предательство» еще в начале прошлого года. А теперь, говорят источники из окружения влюбленных, они пошли на серьезный шаг и съехались.

Актеры живут в Атланте, где Том снимается в мини сериале «Локи». Во время карантина сладкие котики не только не разругались, как многие их коллеги, а только укрепили свои отношения.

Кто знает, возможно вскоре они перестанут скрывать свою любовь?

16 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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