В океане зафиксирован крупнейший за всю историю айсберг размером с государство Бурней

В июле 2017 года от антарктического шельфового ледника Ларсен С откололся один из крупнейших зафиксированных айсбергов в истории. Он получил обозначение А-68. Начальная площадь айсберга составляла 5800 км, что сопоставимо с государством Бруней, а общий вес превышал триллион тонн. Содержавшейся в А-68 воды хватило бы, чтобы почти полностью заполнить озеро Онтарио.



В последующем от А-68 откололось несколько фрагментов. Столкновения с окружающими льдинами также повлияли на его форму. Тем не менее, основная часть айсберга сохранила целостность. На протяжении трех лет А-68 дрейфовал по морю Уэделла недалеко от побережья антарктического полуострова. Все это время ученые следили за его поведением при помощи спутников.

5 июля спутник Sentinel-1 провел очередную радарную съемку А-68. Она показала, что айсберг совершил «прорыв». Течения вынесли А-68 на просторы океана. Сейчас ледяной обломок дрейфует неподалеку от Южных Оркнейских островов на расстоянии около 1050 км от места своего рождения.

Выход A-68 в открытое море знаменует финальную стадию его существования. Течения постепенно будут сносить его в теплые воды. В результате, А-68 начнет распадаться на все более и более мелкие льдины. Они растают и от айсберга не останется никаких следов.

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