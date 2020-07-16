Умерла актриса сериалов «Твин Пикс» и «Зена — королева воинов»

Американская актриса Гэйлин Джордж скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщает Mirror в четверг, 16 июля.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Джордж умерла 14 июля, за день до ее 56-летия. Родственники артистки объявили о сборе средств на похороны артистки, рассказав подробности ее заболевания. По их словам, у Джордж диагностировали рак «во всем организме», включая рак легких. Диагноз стал неожиданностью для семьи, врачи сообщили, что актрисе осталось жить считанные дни.

Джордж исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Остаться в живых», «Принц из Беверли-Хиллз», «Как избежать наказания за убийство», «Парки и зоны отдыха», «Звездные врата: ЗВ-1», «Звездный путь: Вояджер», «Твин Пикс» и «Зена — королева воинов», а также снялась в фильмах «Робокоп 2» и «На гребне волны».