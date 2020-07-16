Украину поделят на четыре зоны для более эффективной борьбы с коронавирусом

В ходе внедрения дальнейших изменений, касающихся карантинных ограничений, все регионы нашей страны будут поделены на четыре зоны, причем в каждой из них предусмотрят конкретные критерии по ограничениям. Как передают СМИ со ссылкой на сайт президента, об этом в ходе сегодняшнего селекторного совещания заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Со слов высокопоставленного чиновника, в Кабинете министров уже разработано постановление с изменениями в режим карантина в Украине. Исходя из текста документа, регионы разделят на четыре зоны – «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную».

При этом в каждой из них будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Более того, известно, что ограничительные меры будут введены в зависимости от ситуации, которая возникает в том или ином населенном пункте области.

Тем временем, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что готовится постановление, которым карантин в Украине продлят минимум на месяц, но с некоторыми коррективами в правила адаптивного карантина. А пока что к ослаблению карантина не готовы украинская столица Киев и еще семь областей.