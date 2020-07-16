Турция пообещала Армении возмездие за атаки на Азербайджан

Армения ответит за каждую провокацию и атаку на Азербайджан. О возмездии заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на встрече с азербайджанской делегацией, передает агентство Anadolu.

Акар напомнил, что после «провокации ВС Армении» на границе с Азербайджаном турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава турецкого военного ведомства пообещал, что на фоне последних событий будут приняты все необходимые меры.

«Мы решительно осуждаем подлую атаку на Товузский район Азербайджана. Боль Азербайджана – наша боль. Гибель азербайджанских военных не останется без ответа», — пригрозил Акар.

Турция неоднократно высказывалась о поддержке Азербайджана на фоне обострившегося конфликта с Арменией. В частности, турецкая армия заявляла о готовности поддерживать азербайджанскую сторону в боях с