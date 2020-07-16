США расширили визовые санкции против Китая

Глава Госдепа США Майк Помпео объявил о новых визовых ограничениях в отношении китайских граждан.
По его словам, санкции коснутся сотрудников китайских IT-компаний, в том числе Huawei, за материальную поддержку Коммунистической партии Китая.
Компаниям вменяют в вину помощь «режимам», нарушающим права человека. В этой связи в Вашингтоне отмечают, что поездки указанных лиц в США «будут иметь потенциально серьезные неблагоприятные внешнеполитические последствия».
Глава Госдепа призвал все телекоммуникационные компании отказаться от сотрудничества с Huawei под угрозой санкций.
При этом Помпео выразил сожаление в связи с намерением Пекина ввести санкции против американской компании Lockheed Martin за поставки оружия Тайваню.
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