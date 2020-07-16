«  
  »

США расширили визовые санкции против Китая

Глава Госдепа США Майк Помпео объявил о новых визовых ограничениях в отношении китайских граждан.

По его словам, санкции коснутся сотрудников китайских IT-компаний, в том числе Huawei, за материальную поддержку Коммунистической партии Китая.

Компаниям вменяют в вину помощь «режимам», нарушающим права человека. В этой связи в Вашингтоне отмечают, что поездки указанных лиц в США «будут иметь потенциально серьезные неблагоприятные внешнеполитические последствия».

Глава Госдепа призвал все телекоммуникационные компании отказаться от сотрудничества с Huawei под угрозой санкций.

При этом Помпео выразил сожаление в связи с намерением Пекина ввести санкции против американской компании Lockheed Martin за поставки оружия Тайваню.

16 июля, 2020 | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  