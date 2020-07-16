Солнце сфотографировали c самого близкого расстояния

Опубликованы новые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии всего 77 млн км от звезды. Снимки представили Европейское космическое агентство и НАСА.

Фото сделаны зондом в рамках проекта Solar Orbiter. На снимках можно увидеть вспышки, которые в миллионы раз меньше вспышек на Солнце. По словам ученых, они играют важную роль в феномене нагрева солнечной короны — корона в 200-500 раз горячее слоев под нею, пишет ВВС.

По данным СМИ, аппарат проекта Solar Orbiter был запущен с мыса Канаверал в феврале этого года, чтобы получить новые данные о Солнце.