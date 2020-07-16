Россия вероломно нанесла бомбовый удар по центру спящего г. Алеппо

В ночь на 16 июля фашистские русские самолеты нанесли два ракетно-бомбовых удара по г. аль-Баб на севере Алеппо в Сирии. Налет произошел в тот момент, когда город уже спал. Среди мирных жителей есть жертвы. Много раненых детей.

Напомним, что аль-Баб перешел под контроль Турции 3 года назад. С тех пор город не подвергался авианалетам. Очевидно, что эта демонстративная акция Москвы и пощечина Анкаре. Турция обещала местным жителям безопасность после установления своего контроля над городом. Однако русские фашисты растоптали слова турок.

Анкара стоит перед выбором – или сделать вид, что ничего не произошло и утереться или начать сбивать российских стервятников.



Не исключено, что Москва посылает Турции сигнал в ответ на заявление Эрдогана, что Анкара поможет Азербайджану остановить агрессию Армении. Не секрет, что самостоятельной армянской армии не существует и попытка наступления армянских вооруженных формирований на территорию Азербайджана не могло произойти без приказа Кремля.

Сбросив бомбы на аль-Баб, Москва говорит Турции – прежде чем планировать защитить Азербайджан попробуйте защитить то, что вы сами контролируете.

КЦ