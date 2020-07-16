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Польша обвинила Россию в «дезинформации» после звонка пранкеров Дуде

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) своим звонком президенту Польши Анджею Дуде пытались рассорить правительства РФ и Польши, заявили в Варшаве. Польский МИД оценил поступок блогеров как «дезинформацию со стороны России».

Как отметил в эфире «Польского радио» Яцек Чапутович, российские пранкеры задавали Дуде провокационные вопросы, в том числе об эпидемии коронавируса, сносе советских памятников и планах «захватить Львов». Глава государства при этом «держался хорошо», указал дипломат.

Один из пранкеров позвонил Дуде после его победы на президентских выборах и представился генсеком ООН Антонио Гутерришем. Сам Дуда позже написал в Twitter, что распознал обман.

16 июля, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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