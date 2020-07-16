Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США Что известно о кандидате на должность Главы Национального банка Кирилле Шевченко » Почему проект «О создании и ликвидации районов» потерпел фиаско Настоящим яблоком раздора на заседании парламента 15 июля стал проект постановления №3650 «О создании и ликвидации районов». С заявлениями против принятия этого проекта выступили фракции партий «Европейская солидарность» и «Батьківщина». А затем по предложению фракции партии «Слуга народа» проект был вообще снят с рассмотрения. Таким образом, местные выборы пройдут в соответствии со старым административно-территориальным делением. А нового деления придется ждать, наверное, еще пять лет — до новых местных выборов в 2025 году. Однако поучительно посмотреть на причины провала проекта постановления №3650. Суть проекта в трех концептуальных вещах. Во-первых, он ликвидирует существующие 490 районов в АР Крым и 24 областях. Во-вторых, он лишает статуса городов областного подчинения все без исключения города, которые сейчас имеют этот статус. В-третьих, он делит всю территорию АР Крым и 24 областей на 129 районов. В общем-то причина появления проекта №3650 понятна. Проводить укрупнение районов можно только перед местными выборами. Если укрупнить районы в промежутке между очередными местными выборами, это означает, что придется провести внеочередные выборы в райсоветы вновь образованных районов. Как в предыдущие годы по мере создания объединенных территориальных общин сразу же проводились выборы в советы этих общин. По-видимому, «слуги народа» надеялись, что эта реформа облегчит им жизнь после выборов — и за счет экономии, и за счет более эффективного управления. Однако выяснилось, что этой реформой они резко осложнят себе жизнь во время предвыборной кампании. Во-первых, жители ликвидированных райцентров могли бы в отместку проголосовать за кого угодно, но только не за «слуг народа». А во-вторых, жители Харькова, Днепра, Одессы и даже Кривого Рога могли бы взбунтоваться: зачем нам над нами какая-то районная власть? Чтобы кормить еще и эту чиновничью прокладку? И под это всеобщее возмущение «слуги народа» рисковали проиграть выборы везде. Вот они и не рискнули. Наверное, когда-нибудь потом появится новый проект, более умный. Но время уже ушло. Местные выборы назначены. И они будут проводиться в соответствии с тем административно-территориальным делением, которое есть сейчас. А более умной реформы придется ждать еще пять лет.

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