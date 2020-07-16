Nissan представила убийцу Tesla

Компания Nissan представила вторую модель электромобиля после Leaf — кроссовер Ariya. По утверждению компании, его аккумулятор позволяет проезжать на одном заряде более 610 километров. Машина будет продаваться в одномоторной версии с передним приводом и двумоторной с полным.

Наибольшее внимание к электромобилям обеспечивают дорогие и технологичные модели, такие как Tesla Model S и Porsche Taycan. Они демонстрируют передовые технологии в области автомобилестроения, но продаются в небольших количествах (по сравнению с обычными бензиновыми и дизельными автомобилями) и слабо влияют на развитие зарядной инфраструктуры, без которой массовый переход на электромобили невозможен. Гораздо большее влияние имеют относительно недорогие и модели, например, самый популярный электромобиль в мире Nissan Leaf, почти 500 тысяч экземпляров которого было продано с 2010 года.

От редактора В изначальной версии заметки была допущена ошибка в формулировке о емкости аккумулятора. Она была изменена на корректную. Редакция приносит свои извинения. Кроме того, стоит отметить, что, вероятно, на текущий момент Nissan Leaf уступил лидерство по общим продажам Tesla Model 3: это косвенно следует из общей статистики продаж Tesla.

Теперь Nissan представила свой второй электромобиль — Ariya. Он построен не на базе Leaf, а на новой электрической платформе альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, которая позже будет использована в других моделях. В Ariya используется два варианта аккумулятора: емкостью 63 или 87 киловатт-часов. Он работает с зарядными устройствами стандарта CCS и поддерживает мощность зарядки до 130 киловатт. При этом Nissan не раскрывает время зарядки. Пробег на одном заряде составит от 430 до 610 километров в зависимости от версии (по циклу WLTP для Японии).

У кроссовера будут как переднеприводные, так и полноприводные версии. В переднеприводной используется один электромотор мощностью от 160 до 178 киловатт (в зависимости от аккумулятора) и крутящим моментом 300 ньютон-метров. В полноприводной будут установлено по мотору на каждую ось с суммарной мощностью от 250 до 290 киловатт и крутящим моментом до 600 ньютон-метров. Старшая версия сможет разгоняться до 100 километров в час за 5,1 секунды, а младшая тратит на это 7,5 секунды.

Интерьер Ariya Nissan

Кроссовер поддерживает продвинутую систему помощи водителю (ADAS) Nissan ProPilot 2.0, которая позволяет автомобилю самостоятельно ехать по трассе. Ее главное отличие от похожей системы Tesla Autopilot заключается в том, что она не требует от водителя держать руки на руле и отслеживает его внимание с помощью камер. Подобный подход применяется в Cadillac SuperCruise и системе автопилота в будущем электрокроссовере Ford Mustang Mach-E.

Точная цена на Nissan Ariya пока неизвестна, но производитель заявляет, что она составит около пяти миллионов йен