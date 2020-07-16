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На выставке посвященной Потсдамской конференции 1945 года «не правильно» подписали экспонаты и «нанесли ущерб репутации России»

Российская сторона отозвала экспонаты с выставки «Потсдамская конференция 1945 года – Новое устройство мира» в Потсдаме из-за того, что описание к экспонатам «наносило репутационный ущерб стране».
Об этом в среду, 15 июля рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский на круглом столе в Российском военно-историческом обществе. Мероприятие приурочено к 75-летию Потсдамской конференции.

По словам Мединского, когда  российские эксперты ознакомились с текстом, который прилагается к экспонатам на выставке, было принято решение об отзыве экспонатов.

«…по большому счету, речь шла о прямом передергивании исторических фактов, о комментариях к нашим экспонатам, которые наносили репутационный ущерб нашей стране», — заявил Владимир Мединский.

Помощник президента назвал содержание комментариев фальсификацией истории. В то же время Мединский отметил, что Россия готова к участию в международных выставках, посвященных итогам Второй мировой войны,но на своих условиях.

16 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Россия ﻿
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