Мужчина с ножом в спине пришел в кафе в Бурятии и попросил кофе

Видео с инцидентом опубликовано в сообществе «Весь Улан-Удэ» во «Вконтакте». Житель Бурятии с кухонным ножом в спине пришел в кабанское кафе, чтобы обратиться за помощью. Раненый мужчина, в которого всадили лезвие, смог при помощи сотрудников кафе дойти до скорой помощи. Инцидент подтвердили в МВД по Бурятии.

«Нормально, нормально», — бормочет на видео пострадавший по пути.

«Вечером 14 июля в дежурную часть отдела полиции по Кабанскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении 28-летнего мужчины с ножевым ранением. Сотрудники полиции предварительно установили, что в ходе семейной ссоры 56-летняя родственница сожительницы нанесла ему ранение ножом в правое плечо. После молодой человек обратился в ближайшее кафе, сотрудники которого вызвали скорую помощь», — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.