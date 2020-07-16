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Молодой Хан Соло может вернуться на экраны

Молодой Хан Соло может вернуться на экраны

Актер поговорил с Esquire о своём опыте участия в франшизе и на вопрос, вернётся ли он вновь к роли молодого Хана, Олден ответил, что все возможно, но точно не в формате сиквела.

«Это зависит от того, что это будет. От того, как это будет сделано. От того, будет ли это естественно для истории, — сказал Эренрайк. — Я думаю, наш фильм был последней частью шаблонной эры «Звёздных войн».

Актер также отметил, что слышал некоторые слухи по поводу своего возвращения, но ничего конкретного.

16 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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