Молодой Хан Соло может вернуться на экраны

Актер поговорил с Esquire о своём опыте участия в франшизе и на вопрос, вернётся ли он вновь к роли молодого Хана, Олден ответил, что все возможно, но точно не в формате сиквела.

«Это зависит от того, что это будет. От того, как это будет сделано. От того, будет ли это естественно для истории, — сказал Эренрайк. — Я думаю, наш фильм был последней частью шаблонной эры «Звёздных войн».

Актер также отметил, что слышал некоторые слухи по поводу своего возвращения, но ничего конкретного.