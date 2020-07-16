Марк Цукерберг призвал не допустить распространения в мире так называемой китайской модели интернета

Глава Facebook Марк Цукерберг призвал не допустить распространения в мире так называемой китайской модели интернета. В ходе теледебатов, организованных бельгийской дискуссионной площадкой CERRE, Цукерберг заявил, что китайская модель, по его мнению, игнорирует права человека, сообщает Politico.

«Это (распространение китайской модели цензуры – ред.) действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны», – заявил Цукерберга.

«Лучшим антидотом является наличие четкой нормативной базы, которая исходит из западно-демократических стран и может стать стандартом во всем мире», — добавил он.

Также, Цукерберг заявил, что в ближайшее 5-10 лет станет ясно, какая модель победит, китайская или демократическая.

Это не первый раз, когда глава Facebook критикует модель регулирования интернета в Китае. В октябре 2019-го года он раскритиковал так называемую китайскую цензуру, обвинив конкурента Facebook TikTok в цензуре сообщений о протестах в Гонконге, однако сам TikTok это отрицал.